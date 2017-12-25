Şanlıurfa'da korkutan deprem | Son depremler

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) verilerinden edinilen bilgiye göre, saat 20.40'ta, merkez üssü Bozova ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde deprem oluştu.

Hilvan, Karaköprü ilçeleri ile kent merkezinde de hissedilen depremin, yerin 8,15 kilometre altında meydana geldiği tespit edildi.

SON DEPREMLER