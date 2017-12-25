HABER

Şanlıurfa'da korkutan deprem | Son depremler

GÜNCEL HABERLERİ | 25.12.2017 21:11 | Son Güncelleme 5 saat önce

Şanlıurfa'da 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Şanlıurfa'da korkutan deprem | Son depremler

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) verilerinden edinilen bilgiye göre, saat 20.40'ta, merkez üssü Bozova ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde deprem oluştu.

Hilvan, Karaköprü ilçeleri ile kent merkezinde de hissedilen depremin, yerin 8,15 kilometre altında meydana geldiği tespit edildi.

SON DEPREMLER

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
deprem Şanlıurfa Bozova Son Depremler kandili

En Çok Okunan Haberler

Mustafa Sandal son kez konuştu: 'Emina benim için...'

Mustafa Sandal son kez konuştu: 'Emina benim için...'

Erdoğan'dan flaş açıklama: Bu adayı bize tahsis etseniz de...

Erdoğan'dan flaş açıklama: Bu adayı bize tahsis etseniz de...

İBB Tuzla'da paniğe neden olan kokunun sebebini açıkladı

İBB Tuzla'da paniğe neden olan kokunun sebebini açıkladı

Fatih Terim'in transfer listesi belli oldu

Fatih Terim'in transfer listesi belli oldu

Hayta İsmail 'Göğüsleri sarkmış olurdu' sözlerini yalanladı: Hatırlamıyorum

Hayta İsmail 'Göğüsleri sarkmış olurdu' sözlerini yalanladı: Hatırlamıyorum

Öğretmenden skandal paylaşım: Eşofman giyen kız öğrenciler...

Öğretmenden skandal paylaşım: Eşofman giyen kız öğrenciler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da IŞİD operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da IŞİD operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Anayasa Mahkemesi'nden CHP'li 122 vekilin yaptığı başvuruya ret kararı

Anayasa Mahkemesi'nden CHP'li 122 vekilin yaptığı başvuruya ret kararı

Etiler'de kaldırım yüzünden İBB ile Beşiktaş Belediyesi zabıtaları birbirine girdi

Etiler'de kaldırım yüzünden İBB ile Beşiktaş Belediyesi zabıtaları birbirine girdi

Aynı kışlada bu kez de grip salgını: 15 asker hastanelik oldu

Aynı kışlada bu kez de grip salgını: 15 asker hastanelik oldu

Erzurum'dan kahreden haber! 1 asker şehit

Erzurum'dan kahreden haber! 1 asker şehit

Son dakika! İzmir'de deprem (AFAD ve Kandilli son depremler)

Son dakika! İzmir'de deprem (AFAD ve Kandilli son depremler)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.