Şanlıurfa'da küçükbaş hayvan yüklü kamyonet devrildi

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde devrilen kamyonetin şoförü yaralandı, kazada 6 küçükbaş hayvan telef oldu.
Halil Oba yönetimindeki 17 ZA 661 plakalı küçükbaş hayvan yüklü kamyonet, Birecik-Gaziantep karayolu ilçe girişinde devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekibince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazada 6 küçükbaş hayvan telef oldu.
(AA)
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