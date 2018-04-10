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Şanlıurfa'da kurtuluş günü okullar tatil, otobüsler ücretsiz

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2018 22:33 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA Valiliği, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 98’inci yıldönümü nedeniyle Çarşamba günü okulların tatil edildiği duyuruldu.

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA Valiliği, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 98’inci yıldönümü nedeniyle Çarşamba günü okulların tatil edildiği duyuruldu. Büyükşehir Belediyesi ise kutlamalar kapsamında toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağını açıkladı.
Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıldönümü 11 Nisan nedeniyle Çarşamba günü eğitim kurumlarının edildiğini duyurdu. Valilik açıklamasında, "11 Nisan 1920'de Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunu ve bu şanlı kurtuluş mücadelesini gelecek nesillerimize anlatmak, kurtuluş zaferini hissetmelerini ve anlamalarını sağlamak, milli birlik ve beraberlik ruhunu çocuklarımıza ve gençlerimize aktarmak önem arz etmektedir. Bu vesile ile 11 Nisan 2018 Çarşamba günü Şanlıurfa'mızın şanlı kurtuluş gününde eğitim ve öğretimde tüm okullarımız bir günlüğüne tatil edilmiştir" ifadelerine yer verildi.
TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ise 11 Nisan Kurtuluş Bayramı'nda şehir içi toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.

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