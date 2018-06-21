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Şanlıurfa'da kuzenlerin boğulması

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 16:40 | Son Güncelleme

Eski AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın Fırat Nehri'nde boğulan iki yeğeninin cenazeleri toprağa verildi - Cenaze namazını, hayatını kaybeden Ayşe Mevhibe Özkan'nın imam olan babası kıldırdı

Eski AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın Fırat Nehri'nde boğulan iki yeğeninin cenazeleri defnedildi.

Birecik Devlet Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınan Ayşe Mevhibe Özkan (17) ve kuzeni Beşir Akman'ın (14) cenazeleri, Ulu Cami'ye getirildi.

Ayşe Mevhibe'nin imam olan babası Mehmet Özkan tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından iki kuzenin naaşı, Karşıyaka Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törende, eski milletvekili Akman da gözyaşlarına hakim olamadı.

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Birecik boğulma Fırat Nehri kuzenler

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