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Şanlıurfa'da midibüs şarampole devrildi: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 13:31 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da midibüs şarampole devrildi: 1 ölü

Şanlıurfa'da şarampole devrilen midibüsün Suriye uyruklu sürücüsü hayatını kaybetti.

Muhyeddin Diheb (36) idaresindeki 63 NH 914 plakalı midibüs, Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun 55. kilometresinde yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kazada camdan fırlayarak aracın altında kalan Diheb, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Diheb'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından Şanlıurfa Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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ölü Suriyeli trafik kazası

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