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Şanlıurfa'da minibüs devrildi: 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 18:56 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da minibüs devrildi: 7 yaralı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Ali Yılmaz idaresindeki 47 KY 992 plakalı minibüs, Şanlıurfa-Mardin karayolunun 110'uncu kilometresinde şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile minibüsteki 6 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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MİNİBİS DEVRİLMESİ Şanlıurfa trafik kazası yaralılar

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