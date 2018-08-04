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Şanlıurfa'da minibüsün çarptığı Suriyeli çocuk öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 18:34 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da minibüsün çarptığı Suriyeli çocuk öldü

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde minibüsün çarptığı Suriyeli çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen minibüs, Cumhuriyet Mahallesi'nde sokakta oynayan ve aniden yola çıkan Suriyeli Beyan Sebri'ye (3) çarptı.

Olay yerinde hayatını kaybeden küçük kızın cesedi, Suruç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanmasına çalışılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
minibüs suriyeli çocuk Suruç

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