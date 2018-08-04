Şanlıurfa'da minibüsün çarptığı Suriyeli çocuk öldü

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde minibüsün çarptığı Suriyeli çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen minibüs, Cumhuriyet Mahallesi'nde sokakta oynayan ve aniden yola çıkan Suriyeli Beyan Sebri'ye (3) çarptı.
Olay yerinde hayatını kaybeden küçük kızın cesedi, Suruç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanmasına çalışılıyor.
Muharrem İnce: Büyük bir krizle karşı karşıyayız
'Pembe panter' sosyal medya fenomeni çıktı
İbrahim Kalın'dan ünlü dergiye çok sert tepki!
CHP'de deprem! Görevden alındılar
Çikolatayla kandırdığı çocuğa dehşeti yaşattı!
İzmir'de yeğen dehşeti!
Whatsapp yüzünden hapse girdi!
Donald Trump skandalı patladı! Yanlış bilgi vermiş
YÖK'ten YKS'de tercih yapacak öğrencilere müjde
İşten kovulunca soluğu ıssız adada aldı! 35 yıl boyunca...
Elektrik kazısı yaparken tarihi eser buldular
Okuyucu Yorumları 0 yorum