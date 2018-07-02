Şanlıurfa'da motosiklet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa'da motosikletin devrilmesi sonucu Suriyeli sürücü öldü, eşi yaralandı.
Suriye uyruklu Ahmet Ali İbrahim'in (48) kullandığı 63 F 1657 plakalı motosiklet, Şanlıurfa-Akçakale karayolunun 10. kilometresinde devrildi.
Sürücü kaza yerinde yaşamını yitirdi, eşi Fatma İbrahim ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Sürücünün oğlu Ahmet İbrahim, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazaya motosikletin önüne çıkan köpeğin neden olduğunu belirterek, "Babam sırf bir cana zarar gelmesin diye uğraşırken kendi hayatından oldu." dedi.
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