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Şanlıurfa'da motosiklet hırsızlarına operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 16:21 | Son Güncelleme

170 çalıntı motosikletin ele geçirildiği operasyonda, 47 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ve Suruç ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, 170 çalıntı motosiklet ele geçirildi, 47 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, Şanlıurfa ve çevre illerden çalınan motosikletleri yasa dışı yollarla satanlara yönelik, Viranşehir ve Suruç ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, yaklaşık 2 bin motosikletin sorgulamasını yapan polis ekipleri, 62'sinin şase ve motor numarası silinmiş 170 çalıntı motosiklet ele geçirdi.

Gözaltına alınan 47 şüpheli emniyete götürüldü.

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hırsızların Motosiklet Suruç Şanlıurfa

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