HABER

Şanlıurfa'da motosiklet hırsızlarına operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 20:00 | Son Güncelleme

Kentte farklı dönemlerde çalındığı belirlenen 233 motosiklet ele geçiren polis, hırsızlık yaptıkları belirlenen 108 şüpheliyi gözaltına aldı

Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonlarda, 233 çalıntı motosiklet ele geçirildi, gözaltına alınan 108 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, Şanlıurfa ve çevre illerden çalınan motosikletleri satanlara yönelik, Viranşehir, Akçakale, Suruç, Siverek, Hilvan ve Harran ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Çalınan motosikletlerin asayiş olaylarında da kullanılabileceğini değerlendiren ve yaklaşık 4 bin motosikletin evrakını sorgulayan polis ekipleri, farklı tarihlerde çalındığı belirlenen 233 motosiklete el koydu.

Gözaltına alınan 108 kişi ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

PARTNERAvustralya'da garajını temizlerken çıkanı görünce...Avustralya'da garajını temizlerken çıkanı görünce...
Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Başbakan'dan son dakika bedelli askerlik açıklamasıBedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Başbakan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması
TSK açıkladı! Şırnak kırsalına düzenlenen hava harekatında 8 terörist öldürüldü!TSK açıkladı! Şırnak kırsalına düzenlenen hava harekatında 8 terörist öldürüldü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hırsızlık Motosiklet polis Şanlıurfa

En Çok Okunan Haberler

Kışlada seks skandalı ortaya çıktı, Kraliçe ziyaret etti

Kışlada seks skandalı ortaya çıktı, Kraliçe ziyaret etti

Katil koca anlattı, mahkeme buz kesti! 'Gel sana sevgilimi göstereyim'

Katil koca anlattı, mahkeme buz kesti! 'Gel sana sevgilimi göstereyim'

Bankalarda 32 milyar liralık altın var

Bankalarda 32 milyar liralık altın var

Berkay Ateş, Çukur'un yeni sezonunda rol alacak mı?

Berkay Ateş, Çukur'un yeni sezonunda rol alacak mı?

Yeni kabine için şok iddia! 'Ethem Sancak bakan olacak'

Yeni kabine için şok iddia! 'Ethem Sancak bakan olacak'

Zekeriya Öz'ün 'kasası' olduğu iddia edilen avukat Tayfun Aktaş davasında Ali Ağaoğlu'na zorla getirme kararı

Zekeriya Öz'ün 'kasası' olduğu iddia edilen avukat Tayfun Aktaş davasında Ali Ağaoğlu'na zorla getirme kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Amasya'da son KHK yayınlanmadan öğretim görevlileri ve akademisyenlere FETÖ operasyonu!

Amasya'da son KHK yayınlanmadan öğretim görevlileri ve akademisyenlere FETÖ operasyonu!

Yeni ve Son KHK ile TSK'dan ihraç edilen subay astsubayların listesi açıklanıyor! 699 sayılı KHK ne zaman yayınlanacak

Yeni ve Son KHK ile TSK'dan ihraç edilen subay astsubayların listesi açıklanıyor! 699 sayılı KHK ne zaman yayınlanacak

Yeni ve Son KHK ile Emniyet teşkilatından ihraç edilen polis ve emniyet personelinin listesi açıklanıyor! 699 sayılı KHK yayınlandı mı?

Yeni ve Son KHK ile Emniyet teşkilatından ihraç edilen polis ve emniyet personelinin listesi açıklanıyor! 699 sayılı KHK yayınlandı mı?

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Başbakan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Başbakan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması

TSK açıkladı! Şırnak kırsalına düzenlenen hava harekatında 8 terörist öldürüldü!

TSK açıkladı! Şırnak kırsalına düzenlenen hava harekatında 8 terörist öldürüldü!

Son OHAL KHK'sı geliyor! İşte Resmi Gazete'de yayımlanacak 699 sayılı yeni KHK'nın dikkat çeken detayları!

Son OHAL KHK'sı geliyor! İşte Resmi Gazete'de yayımlanacak 699 sayılı yeni KHK'nın dikkat çeken detayları!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.