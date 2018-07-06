Şanlıurfa'da motosiklet hırsızlarına operasyon

Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonlarda, 233 çalıntı motosiklet ele geçirildi, gözaltına alınan 108 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, Şanlıurfa ve çevre illerden çalınan motosikletleri satanlara yönelik, Viranşehir, Akçakale, Suruç, Siverek, Hilvan ve Harran ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Çalınan motosikletlerin asayiş olaylarında da kullanılabileceğini değerlendiren ve yaklaşık 4 bin motosikletin evrakını sorgulayan polis ekipleri, farklı tarihlerde çalındığı belirlenen 233 motosiklete el koydu.
Gözaltına alınan 108 kişi ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
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