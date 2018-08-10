Şanlıurfa'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Suriye uyruklu İsmail Cuma'nın kullandığı 27 MA 0208 plakalı motosiklet, Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun 62. kilometresinde, karşı yönden gelen Halil Beşaltı idaresindeki 06 DP 8514 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralanan otomobil şoförü ile araçtaki Ömer Faruk Çakan 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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