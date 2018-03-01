Şanlıurfa'da öğrenciler şehitler için yürüdü

Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA) ŞANLIURFA'da Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında bir araya gelen öğrenciler, Türk bayrağı eşliğinde 'Şehitlere saygı' yürüyüşü gerçekleştirdi. 1-7 Mart Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında, Atatürk Bulvarı üzerindeki Şanlıurfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde toplanan öğrenciler, saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okudu. Öğrenciler, ardından öğretmenleriyle birlikte Türk bayrakları eşliğinde Bediüzaman Mezarlığında bulunan Şehitler Abidesine kadar yürüdü. Öğrenciler yürüyüş boyunca sık sık tekbir getirip Şehitler ölmez vatan bölünmez sloganları attı. İl Müftüsü İhsan Açık tarafından şehitlerin kabrinde okunun duanın ardından öğrenciler dağıldı.
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