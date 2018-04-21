HABER

Şanlıurfa’da öğrenciler telafi sınavına girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 15:55 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da öğrenciler, Açıköğretim Lisesi telafi sınavında ter döktü.Şanlıurfa’da öğrenciler, 31 Mart ile 1 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen Açıköğretim Lisesi sınavlarında cevap kağıtlarında bir hata olması nedeniyle yenilenen telafi sınavında ter döktü.

Şanlıurfa’da öğrenciler, Açıköğretim Lisesi telafi sınavında ter döktü.
Şanlıurfa’da öğrenciler, 31 Mart ile 1 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen Açıköğretim Lisesi sınavlarında cevap kağıtlarında bir hata olması nedeniyle yenilenen telafi sınavında ter döktü. Sabah saat 09.30 başlayan sınav için öğrenciler, okullara geldi. Telafi sınavının yenilenmesinden memnun olduklarını belirten öğrenciler, sorularda ise zorlandıklarını belirtti.
Milli Eğitim Bakanlığı 31 Mart ile 1 Nisan tarihlerinde düzenlenen sınavın cevap kağıtlarında hata oluştuğunu açıklamıştı. Bakanlığın açıklamasında "Açıköğretim kurumları sınavlarının 31 Mart-1 Nisan tarihlerinde yapılmakta olan 2. dönem sınav oturumlarında 4’ten fazla dersten sınava giren adayların cevap kağıtlarında teknik bir hatadan dolayı 4 ders için kodlama alanı ayrılmıştır. 4’ten fazla dersten sınava katılan adaylara yönelik, cevap kağıtları eksik basılan dersler için, 21 Nisan Cumartesi günü saat 09.30’da telafi sınavı yapılacaktır. Konu ile ilgili açıköğretim kurumları öğrencileri herhangi bir mağduriyet yaşamayacaktır. Yapılan bu teknik hata nedeniyle bütün öğrencilerimizden özür diliyoruz" ifadelerine yer verilmişti.

Sema kod adlı terörist öldürüldüSema kod adlı terörist öldürüldü
Milyonluk ihaleden Görmez’in oğlu çıktıMilyonluk ihaleden Görmez’in oğlu çıktı
Canlı yayında isim verdi! Aday kim olacak?Canlı yayında isim verdi! Aday kim olacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor Cumali'den ilginç itiraflar! Canlı yayında her şeyi anlattı

Survivor Cumali'den ilginç itiraflar! Canlı yayında her şeyi anlattı

Akşener'e büyük şok! İYİ Parti için formül bulunamadı

Akşener'e büyük şok! İYİ Parti için formül bulunamadı

24 Haziran seçimi için 3 parti ittifak kurdu!

24 Haziran seçimi için 3 parti ittifak kurdu!

Başkandan liselilere uyarı! 'Kavşaklarda ilişkiye girmeyin'

Başkandan liselilere uyarı! 'Kavşaklarda ilişkiye girmeyin'

Survivor canlı yayınında skandal! Bir anda göğüslerini açtı

Survivor canlı yayınında skandal! Bir anda göğüslerini açtı

'24 Haziran seçim kararını bu yüzden aldılar'

'24 Haziran seçim kararını bu yüzden aldılar'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
YSK açıkladı! Seçim istifası için son tarih belli oldu

YSK açıkladı! Seçim istifası için son tarih belli oldu

Son dakika! Bakan İsmet Yılmaz Öğrenciye tablet yerine klavyeli bilgisayar verilecek

Son dakika! Bakan İsmet Yılmaz Öğrenciye tablet yerine klavyeli bilgisayar verilecek

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı: Affetmeyiz!

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı: Affetmeyiz!

Müthiş iddia: Abdullah Gül, Erdoğan anketini gördü adaylıktan vazgeçti

Müthiş iddia: Abdullah Gül, Erdoğan anketini gördü adaylıktan vazgeçti

Bekir Bozdağ'dan 'Deizm' yorumu

Bekir Bozdağ'dan 'Deizm' yorumu

Önce tokalaştı sonra vurdu!

Önce tokalaştı sonra vurdu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.