Şanlıurfa’da okullara Kurtuluş Günü tatili

Şanlıurfa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü nedeniyle çarşamba günü okulların tatil edildiği duyuruldu.
Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Şanlıurfa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98’inci yıl dönümü nedeniyle 11 Nisan Çarşamba günü okulların tatil edildiği duyuruldu. Valiliğin açıklamasında,”11 Nisan 1920’de Şanlıurfa’nın Düşman İşgalinden Kurtuluşunu ve bu şanlı kurtuluş mücadelesini gelecek nesillerimize anlatmak, kurtuluş zaferini hissetmelerini ve anlamalarını sağlamak, milli birlik ve beraberlik ruhunu çocuklarımıza ve gençlerimize aktarmak önem arz etmektedir. Bu vesile ile 11 Nisan 2018 Çarşamba günü Şanlıurfa’mızın Şanlı kurtuluş gününde eğitim ve öğretimde tüm okullarımız bir günlüğüne tatil edilmiştir” ifadelerine yer verildi.
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