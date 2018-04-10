HABER

Şanlıurfa’da okullara Kurtuluş Günü tatili

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2018 20:30 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü nedeniyle çarşamba günü okulların tatil edildiği duyuruldu.Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Şanlıurfa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98’inci yıl dönümü nedeniyle 11 Nisan Çarşamba günü okulların tatil edildiği duyuruldu.

Şanlıurfa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü nedeniyle çarşamba günü okulların tatil edildiği duyuruldu.
Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Şanlıurfa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98’inci yıl dönümü nedeniyle 11 Nisan Çarşamba günü okulların tatil edildiği duyuruldu. Valiliğin açıklamasında,”11 Nisan 1920’de Şanlıurfa’nın Düşman İşgalinden Kurtuluşunu ve bu şanlı kurtuluş mücadelesini gelecek nesillerimize anlatmak, kurtuluş zaferini hissetmelerini ve anlamalarını sağlamak, milli birlik ve beraberlik ruhunu çocuklarımıza ve gençlerimize aktarmak önem arz etmektedir. Bu vesile ile 11 Nisan 2018 Çarşamba günü Şanlıurfa’mızın Şanlı kurtuluş gününde eğitim ve öğretimde tüm okullarımız bir günlüğüne tatil edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Hollanda'dan Türkiye uyarısıHollanda'dan Türkiye uyarısı
Özel hastanelerin yeni uyanıklığı!Özel hastanelerin yeni uyanıklığı!
Terör alarmı! Almanya'da bir araç kalabalığın arasına daldıTerör alarmı! Almanya'da bir araç kalabalığın arasına daldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti Grup Toplantısı'ndan ilginç olay! Erdoğan konuşurken kürsüye geldi

AK Parti Grup Toplantısı'ndan ilginç olay! Erdoğan konuşurken kürsüye geldi

Yeşim Salkım: 25 yıllık arkadaşımla seviştim

Yeşim Salkım: 25 yıllık arkadaşımla seviştim

Süper Lig'de şoke eden şike iddiası! Eto'o...

Süper Lig'de şoke eden şike iddiası! Eto'o...

Karamollaoğlu'ndan "ittifak" açıklaması! 'Anlaştık' dedi tarih verdi!

Karamollaoğlu'ndan "ittifak" açıklaması! 'Anlaştık' dedi tarih verdi!

Suudi Prens'e Fransa'da porno şoku! Sahnelerden fotoğraf da var

Suudi Prens'e Fransa'da porno şoku! Sahnelerden fotoğraf da var

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın çağrısına yanıt: Er meydanını tespit et, gelmeyen şerefsizdir

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın çağrısına yanıt: Er meydanını tespit et, gelmeyen şerefsizdir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Org. Akar'dan flaş açıklama: 'Asla izin verilmeyecek'

Org. Akar'dan flaş açıklama: 'Asla izin verilmeyecek'

Siirt'te yıldırım düştü: Çok sayıda yaralı var

Siirt'te yıldırım düştü: Çok sayıda yaralı var

Bodrum'da korkutan deprem! (Kandilli son depremler)

Bodrum'da korkutan deprem! (Kandilli son depremler)

Türk Halk Müziği sanatçısı Esat Kabaklı kaza geçirdi!

Türk Halk Müziği sanatçısı Esat Kabaklı kaza geçirdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Petrol zengini Müslüman ülkelere sesleniyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Petrol zengini Müslüman ülkelere sesleniyorum

Bayburt'ta 22 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Bayburt'ta 22 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.