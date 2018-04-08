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Şanlıurfa’da Osmanlı sanatları sergisi açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 18:35 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Kurtuluş etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen ’Osmanlı Sanatları Sergisi’ ilk günden yoğun ilgi gördü.

Şanlıurfa’da Osmanlı sanatları sergisi açıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Kurtuluş etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen ’Osmanlı Sanatları Sergisi’ ilk günden yoğun ilgi gördü. 200’e yakın eserin halkın beğenisine sunulduğu sergiyi gezenler hayranlıklarını gizleyemedi.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Urfa’nın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 98. yılı etkinlikleri sürüyor. 14 farklı etkinlikle bu yıl yine on binlerce vatandaşı aynı çatı altında buluşturan Büyükşehir Belediyesinin Sanat Sokağında açılışını gerçekleştirdiği Osmanlı Sanatları Sergisi ilk günden sanat severlerin yoğun ilgisini gördü. Açılışını Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, İslam Tarihçisi Yazar İhsan Süreyya Sırma ve Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Abdullah Ekinci’nin gerçekleştirdiği sergide 200’e yakın eser sunuldu.
Ecdadımız bu topraklar için çok mücadele verdi
Açılışta tüm kursiyerleri ve eğitmenleri tebrik ederek kısa bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Ecdadımız bu güzel topraklar için çok mücadele verdi ve bu kadim şehri 98 yıl önce düşman işgalinden kurtararak bizlere emanet etti. Bizler de çok çalışarak ve üreterek şehrimize sahip çıkıyoruz. Rabbim Şanlıurfa’mızın birlik ve beraberliğini bozmasın" dedi.
Açılışın ardından Başkan Çiftçi, davetlilerle birlikte sergiyi gezdi. Sanat Sokağında eğitim alan kursiyerleri de dersliklerde ziyaret ederek eserleri inceleyen Başkan Çiftçi, "Şanlıurfa sanatın her alanında gelişme gösteriyor. Buna vesile olduğumuz için mutluyuz" diye konuştu.
Osmanlı Sanatları Sergisi bir hafta boyunca ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

Şanlıurfa’da Osmanlı sanatları sergisi açıldı

Şanlıurfa’da Osmanlı sanatları sergisi açıldı

Şanlıurfa’da Osmanlı sanatları sergisi açıldı

Şanlıurfa’da Osmanlı sanatları sergisi açıldı

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