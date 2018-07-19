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Şanlıurfa'da otomobil bariyere çarptı: 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 17:48 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da otomobil bariyere çarptı: 7 yaralı

Şanlıurfa'da otomobilin bariyere çarpması sonucu aynı aileden 7 kişi yaralandı.

Şerif Aydın idaresindeki 02 KP 002 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Adıyaman karayolunun bağlantı yolunda bariyere çarptı.

Kazada, otomobildeki anne Emine, çocukları Sultan, Emir, İbrahim, Halil, Mehmet ve Emine Aydın yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıdı.

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Bariyere çarpma Şanlıurfa trafik kazası yaralılar

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