HABER

Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 22:43 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ferhat Öztunç yönetimindeki plakasız otomobil, Suruç-Şanlıurfa karayolunun 15. kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada otomobil sürücüsü Öztunç olay yerinde hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan Halil ve Mehmet Caymaz ile Mahmut Parıldar, ambulanslarla Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı.

Ferhat Öztunç'un cesedi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

PARTNERYarışmadan kazandığını buraya yatırdıYarışmadan kazandığını buraya yatırdı
Almanya'da hac hazırlıkları başladıAlmanya'da hac hazırlıkları başladı
Celal Uzunkaya kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Celal Uzunkaya biyografisiCelal Uzunkaya kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Celal Uzunkaya biyografisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kaza ölü Suruç Şanlıurfa yaralı

En Çok Okunan Haberler

Mustafa Ceceli eleştirilere yanıt verdi: İftira atıyorsan...

Mustafa Ceceli eleştirilere yanıt verdi: İftira atıyorsan...

Muğla'nın Bodrum ilçesi karıştı! Yüzlerce taksici UBER yüzünden trafiği kilitledi!

Muğla'nın Bodrum ilçesi karıştı! Yüzlerce taksici UBER yüzünden trafiği kilitledi!

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak 'Meral Akşener' tweeti

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak 'Meral Akşener' tweeti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yeni kabinenin açıklandığı gün Maya Okulları'ndaki tüm hisselerini devretmiş!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yeni kabinenin açıklandığı gün Maya Okulları'ndaki tüm hisselerini devretmiş!

Sağlık çalışanlarına müjde! Komisyondan geçti

Sağlık çalışanlarına müjde! Komisyondan geçti

Hadi Salihoğlu emekliliğini istedi!

Hadi Salihoğlu emekliliğini istedi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Celal Uzunkaya kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Celal Uzunkaya biyografisi

Celal Uzunkaya kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Celal Uzunkaya biyografisi

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne Celal Uzunkaya atandı!

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne Celal Uzunkaya atandı!

Diyarbakır karıştı! Arazi anlaşmazlığı sonrası silahlar konuştu: Çok sayıda yaralı var!

Diyarbakır karıştı! Arazi anlaşmazlığı sonrası silahlar konuştu: Çok sayıda yaralı var!

İYİ Partili Aytun Çıray'dan flaş açıklama: Başkanlık Divanı'nın istifa kararı aldığı bilgisi doğru değildir

İYİ Partili Aytun Çıray'dan flaş açıklama: Başkanlık Divanı'nın istifa kararı aldığı bilgisi doğru değildir

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yıldırım’ın Meclis fotoğrafına tepki geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yıldırım’ın Meclis fotoğrafına tepki geldi

'Yunanistan'a yardım gitmesin' diyenlere yanıt Kızılay Başkanı Kerem Kınık'tan tokat gibi cevap!

'Yunanistan'a yardım gitmesin' diyenlere yanıt Kızılay Başkanı Kerem Kınık'tan tokat gibi cevap!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.