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Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 20:41 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Mehmet Sait Bakır yönetimindeki 34 KG 3781 plakalı otomobil, Siverek-Şanlıurfa karayolunun 10. kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile Medine ve Filiz Bakır ile Saime, Mehmet İrfan ve Murat Altay Yavuz, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Saime Yavuz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Anahtar Kelimeler:
1 ölü 5 yaralı Siverek Şanlıurfa trafik kazası

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