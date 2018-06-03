Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 3 ölü

Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Abdullah Gargılı (35) yönetimindeki otomobil, Viranşehir-Ceylanpınar karayolunun 20. kilometresinde devrildi.
Sürücü ile aynı araçtaki eşi Halime ve 3 yaşındaki oğlu Muhammed Eymen Gargılı, kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Cenazeler, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Abdullah Gargılı'nın, Ceylanpınar ilçesindeki Hz. Selman Camisi'nde imam hatiplik yaptığı, ailenin Gaziantep'te hafızlık eğitimi alan oğullarını ziyaretten döndükleri öğrenildi.
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