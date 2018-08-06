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Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 00:13 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 6 yaralı

Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, henüz sürücüsü öğrenilemeyen 63 DS 567 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Mardin karayolunun Göbeklitepe kavşağında sürücünün kontrolü kaybetmesi üzerine devrildi.

Kazada otomobil sürücüsünün yanı sıra aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan bazılarının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Kaza Şanlıurfa yaralı

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