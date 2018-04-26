Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 7 yaralı

Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucu 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.
Ahmet Günhan (35) idaresindeki 63 VB 380 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep karayolu Akabe mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak devrildi.
Kazada, sürücü, yanında bulunan Mehmet Cihan (2), İclal (33) ve İkra İslim Günhan (1) ile Abdurrahman Yılmaz (5), Hiranur Demir (8) ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
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