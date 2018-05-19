Şanlıurfa'da otomobil takla attı: 4 yaralı

Şanlıurfa'da otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Hasan Bütanbey idaresindeki 63 DV 544 plakalı otomobil, merkez Eyyübiye ilçesi TOKİ Çevre Yolu'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.
Ters halde durabilen otomobildeki Kadir Şenveren, Nesil Ey ile Mahmut ve Murat Bütanbey yaralandı.
Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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