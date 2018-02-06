Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı çocuk öldü

Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı çocuk, hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa-Akçakale karayolu Uğurlu Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Davut Aykan'a (11) plakası henüz öğrenilemeyen bir otomobil çarptı.
Ağır yaralanan Aykan, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Aykan, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kazanın ardından hastaneye gelen çocuğun yakınları sinir krizi geçirdi.
RTÜK'ten flaş Adnan Oktar kararı
HDP'li Ferhat Encü'nün milletvekilliği düşürüldü
ABD'den Türkiye'ye kritik ziyaret!
Rusya: "Türkiye, pilotun cenazesini almamıza yardım etti"
Türkiye Yahudileri İsrail'e gidiyor
Hastanede dehşet! Öz kızını boğarak öldürmeye çalıştı!
PTT Messenger Android İOS ve bilgisayarlar için geliyor
Vatandaş sokakta görür görmez donup kaldı!
Siz bir de annesini görün
MHP lideri Bahçeli: 'Gerekirse ben de bozkurt gibi Afrin'e giderim'
Dünyanın en küçük seri katili 3 can almış!
Okuyucu Yorumları 0 yorum