Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı çocuk öldü

Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı çocuk, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa-Akçakale karayolu Uğurlu Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Davut Aykan'a (11) plakası henüz öğrenilemeyen bir otomobil çarptı.

Ağır yaralanan Aykan, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Aykan, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından hastaneye gelen çocuğun yakınları sinir krizi geçirdi.