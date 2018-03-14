Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı çocuk öldü

Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, H.B. idaresindeki 63 GZ 712 plakalı otomobil, Fevziçakmak Mahallesi'nde aniden önüne çıkan ve akrabası olduğu öğrenilen Mert Nur Deniz'e (2) çarptı.

Kazada ağır yaralanan Deniz, aynı otomobille Bozova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Daha sonra Şanlıurfa Çocuk Hastanesine sevk edilen Deniz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne gidip teslim olan H.B, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.