Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı çocuk öldü.

Murat Küçükkılıç idaresindeki 06 ZOL 28 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Diyarbakır karayolu Akziyaret Mahallesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan 6 yaşındaki Muhammet Yılmazer'e çarptı.

Çapmanın etkisiyle savrulan Yılmazer, ağır yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yılmazer, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü Küçükkılıç, jandarma tarafından gözaltına alındı.