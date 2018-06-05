Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı çocuk öldü, sürücü yaralandı

Şanlıurfa'da yolda yürürken kontrolden çıkan otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Eyyübiye ilçesi Yakubiye Mahallesi'nde sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, ninesiyle yolda yürüyen 3 yaşındaki Eyyüp Sabri Yeşilkaya'ya çarptı.

Kazada sürücü ile Yeşilkaya ağır yaralandı. Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Yeşilkaya müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

