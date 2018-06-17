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Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı genç öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 13:23 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı genç öldü

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 63 KL 486 plakalı otomobil, Bağlarbaşı Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Salgut'a (18) çarptı.

Sağlık ekipleri tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Salgut, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Salgut'un cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Genç ölüm Şanlıurfa trafik kazası

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