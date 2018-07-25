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Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı genç öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 00:10 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı genç öldü

Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı genç öldü.

Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, merkez Haliliye ilçesi Abide kavşağında yolun karşısına geçen Vedat Çelik'e (19) çarptı.

Yaralanan Çelik, 112 Acil Servis ekiplerince Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan Çelik'in cenazesi Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa trafik kazası Vedat Çelik

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