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Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı kadın öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 21:16 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı kadın öldü

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Z.K'nin kullandığı 27 U 6611 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep Karayolu'nun Yanaloba Mahallesi yakınlarında, yolun karşısına geçmeye çalışan Merve Karavas'a çarptı.

Yaralanan Karavas, 112 acil servis ekiplerince kaldırıldığı Suruç Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü Z.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Merve Karavas'ın nişanlı olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
kız Suruç Şanlıurfa trafik kazası

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