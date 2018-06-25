Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı kişi öldü

Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 23 yaşındaki Salim Altaş, merkez Eyyübiye ilçesindeki Evren Sanayi Sitesi yakınlarında, kullandığı şirket aracının arızalanması üzerine araçtan indi.

Altaş, bu esnada yoldan geçen henüz sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla 112 Acil Servis ekipleri tarafından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Altaş, hayatını kaybetti.

Altaş'ın cenazesi Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Kazayı duyarak hastaneye gelen Altaş'ın mesai arkadaşları ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.

