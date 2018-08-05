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Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı Suriyeli çocuk öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 13:03 | Son Güncelleme

Kazada 7 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan sürücü aranıyor

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde otomobilin çarpıp kaçtığı Suriyeli çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil, ilçenin Direkli Mahallesi'nde sokakta oynayan Suriyeli Ahmet Salih'e (7) çarptı.

Olay yerinde hayatını kaybeden çocuğun cesedi, Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Suriyeli Ahmet'in cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Eyyübiye Kaza suriyeli çocuk Şanlıurfa

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