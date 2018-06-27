Şanlıurfa'da, otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Duman, 63 KE 426 plakalı otomobiliyle Şanlıurfa-Akçakale karayolu Harran Üniversitesi Eyyübiye Kampüsü önünde kırmızı ışıkta beklediği sırada, başka bir araçtan inen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.
Ağır yaralanan Duman, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen zanlı Celal Ç, olay yerinden kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalandı.
Polis ekipleri, hayatını kaybeden Duman ve olayın zanlısı Celal Ç'nin otomobillerinde incelemelerde bulundu.
Bu arada, olayın alacak verecek meselesi yüzünden gerçekleştiği öğrenildi.
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