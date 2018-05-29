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Şanlıurfa'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 00:08 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İsmail Ceylan idaresindeki 06 YA 6774 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun 24. kilometresinde Yılmaz Alan yönetimindeki 50 DF 875 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, Yılmaz ve yanındaki Hanım Alan yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Yılmaz Alan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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