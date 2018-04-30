HABER

Şanlıurfa'da otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 22:03 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Suriyeli Hasan Haj Jneid idaresindeki 27 MR 561 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun 39'uncu kilometresinde Osman Özlü yönetimindeki 27 TC 811 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

AK Parti'den flaş 24 Haziran seçimi kararı!AK Parti'den flaş 24 Haziran seçimi kararı!
Kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda gözaltıKripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda gözaltı
AKM büyük bir gürültüyle yıkıldı!AKM büyük bir gürültüyle yıkıldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
otomobiller çarpıştı trafik kazası yaralılar

En Çok Okunan Haberler

Seren Serengil'in nişanında Nur Yerlitaş olay çıkardı

Seren Serengil'in nişanında Nur Yerlitaş olay çıkardı

Emekliye, öğrenciye, çalışana, borcu olana... Başbakan Yıldırım'dan müjde üstüne müjde!

Emekliye, öğrenciye, çalışana, borcu olana... Başbakan Yıldırım'dan müjde üstüne müjde!

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

24 Haziran seçimleri için Mediar Analiz anket sonuçları yayınlandı! İşte çarpıcı sonuçlar...

24 Haziran seçimleri için Mediar Analiz anket sonuçları yayınlandı! İşte çarpıcı sonuçlar...

Berat gecesi affedilmeyecek 7 kişi

Berat gecesi affedilmeyecek 7 kişi

Fırat Delibaş yakalandı

Fırat Delibaş yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Zaman gazetesi eski çalışanlarının davasında karar çıktı

Zaman gazetesi eski çalışanlarının davasında karar çıktı

Başbakan Yıldırım'ın peş peşe verdiği müjdelerin ardından CHP'den ilk yorum geldi!

Başbakan Yıldırım'ın peş peşe verdiği müjdelerin ardından CHP'den ilk yorum geldi!

Şırnak Cizre'de 2 katlı ev çöktü: Ölü ve yaralılar var!

Şırnak Cizre'de 2 katlı ev çöktü: Ölü ve yaralılar var!

Cuma hutbesi sırasında başkanlık sistemini eleştiren Müftü Yardımcısı açığa alındı

Cuma hutbesi sırasında başkanlık sistemini eleştiren Müftü Yardımcısı açığa alındı

20 yaşındaki üniversiteli kız bekaretini 1,2 milyon euroya sattı

20 yaşındaki üniversiteli kız bekaretini 1,2 milyon euroya sattı

Başbakan Binali Yıldırım yaşlılık aylığının artırıldığını açıkladı

Başbakan Binali Yıldırım yaşlılık aylığının artırıldığını açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.