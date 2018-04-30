Şanlıurfa'da otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Suriyeli Hasan Haj Jneid idaresindeki 27 MR 561 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun 39'uncu kilometresinde Osman Özlü yönetimindeki 27 TC 811 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
İsrail Başbakanı Netanyahu: İran atom bombası yapıyor
Boydak kardeşler hakkında toplamda 105 yıl hapis istemi!
Emekliye, öğrenciye, çalışana, borcu olana... Başbakan Yıldırım'dan müjde üstüne müjde!
Kreş öğretmeni yaramazlık yapan çocuğu arkadaşlarına dövdürttü!
Trump ve Kim Jong-un'un görüşme yeri belli oldu
İranlı Masoumeh Bahamin restoranda kabusu yaşadı! Garsona 'patatesi değiştir' dedi...
Facebook'a 'beğenme-me' butonu geliyor! İşte ilk görüntüsü...
Onu görenin okula tekrar başlayası geliyor
Son halini gören tanıyamıyor
Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet: BBP, seçimlere AK Parti listesinden girecek
Atmadan önce iki kez düşünün!
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'dan öğretmen ataması müjdesi
AK Partili İbrahim Turhan siyaseti bıraktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum