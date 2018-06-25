Şanlıurfa'da parkta oynayan çocuğu yılan ısırdı

Şanlıurfa'da parkta oynarken yılan tarafından ısırılan 4 yaşındaki çocuk tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi'nde bulunan Çevreyolu Parkı'na ailesiyle giden Muhammed Yavuz Kırmız (4), oyun oynarken ağlamaya başladı.
Çocuğu yakınlarındaki bir yılanın ısırdığını fark eden ailesi durumu, 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Kırmız, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen Kırmız'ın hastanedeki tedavisi sürüyor.
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