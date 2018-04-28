Şanlıurfa'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, aralarında dönerci ve kırtasiyecinin de bulunduğu 7 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda POS cihazıyla tefecilik yaptığı belirlenen M.Ç, L.Ç, S.Ç, M.Ç, A.A, Y.E, H.F, İ.D, H.G, M.Ç, H.Ç, B.Ş.A. ve F.Ç. gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda çok sayıda POS cihazı ve kredi kartı ile slip ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 12'si tutuklandı, F.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Savcılıktan açıklama

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada da son günlerde basında yer alan haberler ve mağdur olan vatandaşların ihbarları üzerine tefecilik yapan kişileri yönelik soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Soruşturmanın devam ettiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda POS cihazı kullanarak tefecilik yapan ve bu yolla çok sayıda vatandaşı mağdur eden 13 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 12'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmış, bir kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Daha önce yapılan soruşturmalarla birlikte vatandaşlarımızdan gelen ihbarlar neticesinde vatandaşların malına mülküne el koyan, çok büyük sosyal sorunlara neden olan, zaman zaman yağmaya dönüşen tefecilik eylemleri nedeniyle toplumda büyük yaralar açan bir grup daha adalete teslim edilmiştir. Soruşturmalarımız aynı kararlılıkla devam edecektir."

