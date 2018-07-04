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Şanlıurfa'da PYD/PKK operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 20:19 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 22 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK/PYD'nin deşifre edilmesi ve eylemlerinin engellenmesine yönelik Emniyet Müdürlüğü Terör ve İstihbarat Şubesi ekiplerince kent genelinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda terör örgütüne katılan biri Çin, 5'i Suriye uyruklu 22 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü "terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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gözaltı operasyon Şanlıurfa terör örgütü pkk

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