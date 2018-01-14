Şanlıurfa'da PYD/PKK üyesi yakalandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Suriye'den ülkeye girdiği belirlenen terör örgütü PYD/PKK üyesi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, istihbarat birimleri, bir teröristin Suriye'nin Kobani (Ayn el-Arap) bölgesinden Türkiye'ye geçeceğine ilişkin bilgi üzerine sınır hattındakigüvenlik güçlerini uyardı.
Bölgede önlemlerini artıran güvenlik güçleri, teröristi sınır hattındaki Mürşitpınar Mahallesi kırsalında yakaladı.
PYD/PKK'lı terörist, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
(AA)
Erdoğan: Terörden arındırma operasyonumuzu Afrin'le devam ettireceğiz
TSK'nın top atışları yeniden başladı!
54 ülke özür talep etti! Trump'ın tepkisi merakla bekleniyor...
Demirtaş'tan Abdullah Gül açıklaması
Son dakika! Peru'da deprem
Daha iyi bir cinsel yaşam için bunları yiyin!
Trabzon'da pistten çıkan uçak böyle görüntülendi! Korku dolu kareler...
2 kızı katledilen Dilek Çakır: Bağıra bağıra gelen cinayete kulaklarını tıkadılar
20 yaşındaki Hazal hayatını kaybetti! Arkadaşının yorumuna bu cevabı vermiş
Son dakika! CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu oldu
Almanya'nın Kim Kardashian'ı Türk çıktı
Okuyucu Yorumları 0 yorum