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Şanlıurfa'da sağanak

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 18:23 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da sağanak

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sağanak dolayısıyla büyükbaş hayvanlar telef oldu, yollar, evler ve köprüler zarar gördü.

Karacadağ bölgesinde yaklaşık iki saat süren sağanak, Karabahçe, Karkaşi, Çevirme, Kulaksız, Fırın, Susuz, Örgülü ve Ada mahallelerinde yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış sonucu elektrik direkleri devrildi, birkaç büyükbaş hayvan telef oldu, bazı evleri su bastı, yollar ve köprüler zarar gördü.

Karabahçe Mahallesi Muhtarı Mehmet Delidolu, ani su baskını yaşandığını, dere yataklarının dar olmasının da etkisiyle bazı evleri su bastığını söyledi.

Karkaşi Mahalle Muhtarı Mahmut Eskimiş, 2 saat süren yağış sonucu birkaç hayvanın telef olduğunu belirtti.

Vatandaşlardan Halit Karaca ise yağmurun bölgeyi olumsuz etkilediğini ifade ederek, "Bu kadar yağmur gece yağsaydı evi bile sel götürürdü. Burada iki tane hayvan telef oldu." diye konuştu.

Siverek Belediyesi yetkilileri, yağıştan etkilenen mahallelerde incelemelerde bulundu, mahalle sakinleriyle görüştü, zarar gören yol ve menfezlerin onarılacağını vurguladılar.

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Anahtar Kelimeler:
sağanak yağış Siverek Şanlıurfa

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