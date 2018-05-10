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Şanlıurfa'da sağanak

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 20:59 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da sağanak

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Öğleden sonra başlayan ve aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle Selahaddin Eyyubi Mahallesindeki Derik Caddesi'nde su birikintileri oluştu.

Yayalar yürümekte zorlanırken ulaşımda aksamalar yaşandı.

Tıkanan rögar kapaklarının açılmasının ardından caddeki su tahliye edildi.

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Anahtar Kelimeler:
sağanak Şanlıurfa Viranşehir

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