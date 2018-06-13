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Şanlıurfa'da sağanak etkili oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 19:18 | Son Güncelleme

Viranşehir ilçesinde sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerini su bastı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

İlçede öğleden sonra etkili olan yağmur, sağanağa dönüştü. Şiddetli yağış nedeniyle Sanayi Sitesi ve Uğur Boran Caddesi'ndeki bazı iş yerlerini ve Şarkpınar Mahallesi'nde ise bazı evlerin zemin bölümlerini su bastı.

Vatandaşlar, iş yerine giren yağmur suyunu tahliye etmeye çalıştı. Caddelere biriken yağmur suları nedeniyle araçların sürücüleri zor anlar yaşadı.

Belediye ekipleri, su baskınının yaşandığı bölgelerde temizlik çalışması başlattı.

Viranşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa Bayrak, yaptığı açıklamada, ilçede alt yapı yetersizliği bulunduğunu ileri sürerek, ani bastıran yağmurdan dolayı sanayi sitesinde iş yerlerini su bastığını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
sağanak Sanayi Sitesi su baskını Viranşehir

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