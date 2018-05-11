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Şanlıurfa'da sağanak sele yol açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 20:24 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA’da etkili olan sağanak sonrası oluşan sel, kırsal mahallelerdeki evlerde su baskınlarına neden oldu, yolları ulaşıma kapattı.

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da etkili olan sağanak sonrası oluşan sel, kırsal mahallelerdeki evlerde su baskınlarına neden oldu, yolları ulaşıma kapattı. Selin etkisiyle sürücüler yollarda mahsur kalırken, itfaiye ekipleri kapanan yolları açmak için çalışma başlattı. Öğleden sonra Karaköprü ve Eyyübiye ilçelerine bağlı kırsal mahalleleri ile Organize Sanayi Bölgesi'nde etkili olan sağanak nedeniyle yollar kapandı, bazı ev ve ahırları ise su bastı. Tarım arazilerinin göle döndüğü yağışlarda, kırsal mahallelere giden yollar sular altında kalınca sürücüler zor anlar yaşadı.

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