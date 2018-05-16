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Şanlıurfa'da sarnıca düşen inek kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 12:50 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da sarnıca düşen inek kurtarıldı

Şanlıurfa'da sarnıca düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı.

Merkez Karaköprü ilçesinin Yoğunburç Mahallesi kırsalında, Halil Kırmızıaslan'a ait ineğin sarnıca düştüğü ihbarı üzerine, olay yerine, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. İneğin bulunduğu 5 metre derinliğindeki boş sarnıca halat yardımıyla inen ekipler, hayvanı iple bağlayarak kurtardı.

Sarnıçtan yaklaşık bir saatlik çalışmayla çıkarılan inek, sahibine teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
inek kurtarma Şanlıurfa

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