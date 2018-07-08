Şanlıurfa'da serinlemek için kanala giren genç boğuldu

Şanlıurfa'da serinlemek için sulama kanalına giren genç hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesine bağlı Üçkonak Mahallesi yakınlarında serinlemek için sulama kanalına giren Mehmet Zeki Ay (19) bir süre sonra akıntıya kapıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sualtı arama polis ekipleri, yaklaşık iki saatlik arama çalışması sonucu Ay'ın cansız bedenine ulaştı.

Ay'ın cedesi Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

