Şanlıurfa'da şiddetli yağış

Şanlıurfa'da kısa sürede etkili olan yağış nedeniyle meydana gelen taşkında evler, araçlar ve bahçeler su altında kaldı, bir evin damında mahsur kalan iki çocuk, itfaiye tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, gün içinde aralıklarla bölgesel olarak etkili olan yağmur, merkez Karaköprü ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi'nde sağanağa dönüştü.

Sağanakla birlikte meydana gelen taşkında ev, araç ve bahçeleri su bastı. Taşkında bir evin damında mahsur kalan iki çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Taşkın sırasında bir ahırda bulunan 2 büyükbaş hayvan ile 10 tazı ise suya kapılarak telef oldu.

İtfaiye ekiplerinin bölgede çalışmaları devam ediyor.

