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Şanlıurfa'da şiddetli yağış

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 18:17 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da şiddetli yağış

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ve Harran ilçelerinde etkili olan şiddetli yağış taşkına neden oldu.

Öğleden sonra zaman zaman şiddetlenen yağış sağanağa dönüştü.

Sağanak, Harran ilçesine bağlı Yönlüce, Yıldız, Çağbaşı ve Yayvandoruk mahallelerinde taşkına neden oldu. Yağıştan dolayı birçok ekili alan zarar gördü ve bazı ev ve depoları da su bastı.

Yağış nedeniyle kapanan mahalle yolları ise Harran Belediyesi ekipleri tarafından iş makineleriyle açıldı.

Yönlücü Mahallesi sakinlerinden İbrahim Çiftçi, yağış nedeniyle deposundaki buğday, pamuk ve gübrenin zarar gördüğünü belirterek yetkililerden yardım istedi.

Bölgede ekiplerin su boşaltma ve teknik çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan merkez Eyyübiye ilçesi Karali Mahallesi'nde yağmur taşkına neden oldu. Taşkın nedeniyle bazı buğday ve pamuk tarlaları su altına kaldı.

Akmeşet Mahallesi'nde taşkın nedeniyle evde mahsur kalan Fevzi, Hulfa ve Allavi Ası adlı vatandaşlar AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Bakışlar Mahallesi'nde sulama kanalının taşması sonucu ise bölgedeki birçok arazi ve ekinler su altında kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
Harran Karali Şanlıurfa

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