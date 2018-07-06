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Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 13:42 | Son Güncelleme

Siverek ilçesinde silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde silah kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 7 zanlı yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürüttüğü çalışmalar sonrasında Kapıkaya, Yukarı Beşyamaç, Bağlık ve Yeditaş mahallerinde 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramada, 3 av tüfeği, birer uzun namlulu silah ve tabanca ile 300 mermi ele geçirildi.

Zanlılar, ifadeleri alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Jandarma operasyon silah kaçaklığı Siverek Şanlıurfa

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