Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Harran ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Damlasu Mahallesi'nde aralarında husumet bulunun iki ailenin fertleri arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan Kasım (18) ve Mehmet Biliz (24), Hasan (24), Hamit (15) ve Ali Bağatekin (16) yaralandı. Ambulanslarla Akçakale ve Harran'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan Kasım Biliz, müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Diğer 4 kişi, ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa'daki hastanelere sevk edildi.

