Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 yaralı

Şanlıurfa'daki silahlı kavgada bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan N.U. (36) ile H.E, Cumhuriyet Caddesi'ndeki oto galericiler sitesinde tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.E, aracından aldığı av tüfeğiyle ateş ederek N.U'yu yaraladı.
N.U, 112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri, olayın ardından kaçan H.E'nin yakalanması için çalışma başlattı.
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