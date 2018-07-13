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Şanlıurfa'da silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 12:00 | Son Güncelleme

Suruç ilçesinde iki aile arasında tarla sulama meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İddiaya göre, ilçeye bağlı Gölcük Mahallesi'nde iki aile arasında tarla sulama meselesi nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada ilk belirlemelere göre kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, mahallede güvenlik önlemi aldı.

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Silahlı kavga sulama Suruç Şanlıurfa tarla

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